Macklemore liefert Hip-Hop-Party mit Botschaft

Was dabei aber auch gleich deutlich wird: Der Sound in der Stadthalle ist nicht überall gut. An vielen Stellen wummern die mächtigen Bässe alles zu – so, dass die Kleidung auf der Haut vibriert, aber Macklemores leidenschaftliche Raps nicht mehr zu verstehen sind.

Das ist schade, denn mit „Same Love“, einem Plädoyer für die Rechte der LGBT-Gemeinschaft, oder „Otherside“ über Macklemores Kampf gegen die Drogensucht und die Angst, daran zu sterben, liefert er die eindrücklichsten Momente dieses Abends.