Machtmissbrauch in Hollywood: Schwere Vorwürfe gegen US-Produzenten

Es geht hier um unmenschlichen Umgang mit Mitarbeitern, nicht um sexuelle Übergriffe. Was den Fall mit Weinstein (der jüngst Einspruch gegen seine Verurteilung eingelegt hat) vergleichbar mache, so der Bericht, ist, dass Rudins Verhalten seit Jahrzehnten öffentlich bekannt war. 119 Assistenten habe er in fünf Jahren verbraucht, sagte Rudin selbst. Der Hollywood Reporter berichtet von einer Stimmung der Angst unter den Mitarbeitern.

Dem erfolgreichen Produzenten wurde sein aggressives Verhalten jedoch lange nachgesehen. Der Erfolg zählte mehr: Rudin ist einer von nur 16 Menschen, die bisher „EGOT“ wurden, also einen Emmy, Grammy, Oscar und Tony Award gewonnen haben. Und wer sich mit Rudin anlegt, dessen Karriere im Showbusiness kann ganz rasch enden.

Einmal schaltete er eine Anzeige in der New York Times, um einen Kritiker der Zeitung zurechtzuweisen.

Nun aber begehren mehrere ehemalige Mitarbeiter gegen den mächtigen Mann auf. Und geben damit jener Gegenbewegung im Kulturbereich, die sich gegen Machtmissbrauch stellt, neuen Antrieb. #MeToo und andere Bewegungen waren im Umfeld der Pandemie ins Abseits geraten; die Kultur und viele Menschen, die in dieser Branche arbeiten, kämpften im vergangenen Jahr ums finanzielle Überleben. Die strukturellen Probleme, gegen die sich #MeToo und andere Bewegungen richten, sind jedoch nicht von selbst verschwunden.

Auch in Europa nicht, wo es ähnliche Machtstrukturen wie in Hollywood, aber weit weniger Konsequenzen gegeben hat: Kaum ein mächtiger Mann musste seinen Kulturposten räumen. Hier zählt die Liebe zur kulturellen Höchstleistung oft mehr als eine kritische Selbstschau.