Lykke Li singt mit gebrochenem Herzen und der Frequenz der Engel

Das ist Li perfekt gelungen, rächte sich aber, als sie begann, das Album abzumischen. „Das hat fünf Monate gedauert, weil wir die ursprünglichen Zimmeraufnahmen retten wollten. Darauf waren aber neben meiner Stimme die Klimaanlage, die Vögel oder die Waschmaschine zu hören.“

Auch dass sich Li in der Corona-Zeit mit Symbolik und Numerologie beschäftigt hat, findet auf „Eyeye“ seinen Niederschlag. Nicht nur in den Texten: „Das Album ist 33 Minuten und 33 Sekunden lang, denn das ist, so sagt man, die Frequenz der Engel.“