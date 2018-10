"Lulu" in Graz: Ein Rudel notgeiler Hyänen

Die Geschichte der Lulu, von Frank Wedekind erzählt, ist natürlich ein Fressen für einen Moritatensänger wie Martyn Jaques, den Kopf der britischen „ Tiger Lillies“. Denn „das wilde, schöne Tier“, vom reichen Verleger Schön aus der Gosse geholt, verdreht allen Männern den Kopf – und stürzt sie der Reihe nach ins Unglück.

Den Medizinalrat Dr. Goll zum Beispiel trifft der Schlag, als er Lulu mit dem Maler Schwarz erwischt; von Schön über das zügellose Leben der Muse in Kenntnis gesetzt, bringt sich dieser mit einer Rasierklinge um. Der sexuell hörige Verleger heiratet nun doch das Objekt seiner Begierde. Weil Lulu ihn permanent betrügt, auch mit seinem Sohn Alwa, will er seine Frau zum Selbstmord zwingen. Pech für ihn. Denn Lulu weiß sich zu wehren. Nach Gefängnis, Befreiung, Flucht und einem zügellosen Leben in Paris beginnt der lustvoll ausgekostete Abstieg: Als Straßendirne in London wird sie schließlich von Jack the Ripper abgeschlachtet.