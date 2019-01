Lukas Wendja Plöchl: Im Kampf gegen das brachiale Selbst

Das macht Plöchl jetzt im Alleingang. Denn mit dem Label, das „Poet & Prolet“ rausbrachte, war das nicht mehr möglich. „Ich habe ihnen danach immer wieder Demos für ein weiteres Album geliefert, von denen ich total überzeugt war. Aber die Reaktion war immer nur: ,Ich hör da keinen Hit raus.‘“

Deshalb veröffentlicht er jetzt nur mehr übers Netz, kann sich so unkommentiert seinen Gedanken hingeben und etwa in „Wenn ich geh“ über Anerkennung sinnieren. Die wurde ihm nämlich nach ein paar Jahren Hype in der „harten Zeit“ nach dem Auftritt der Trackshittaz beim ESC in Baku wieder entzogen.