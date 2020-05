Luk Perceval über "Draußen vor der Tür"

Das Stück, rezensierte Die Welt höchst angetan, „ist praktisch für Luk Perceval geschrieben worden.“ Ein Kompliment, dass den Regisseur naturgemäß freut: „Manchmal ist man einfach füreinander bestimmt.“

Der flämische Theatermacher inszenierte Wolfgang Borcherts Kriegsheimkehrerdrama „Draußen vor der Tür“ im April am Hamburger Thalia Theater und zeigt es nun (12./13. 1.) als Gastspiel am Landestheater Niederösterreich in St. Pölten. 1947, in acht Tagen, schrieb Borchert die Geschichte seines Antihelden Beckmann, der in Stalingrad zum Kriegsgefangenen wurde, nach seiner Heimkehr keinen Platz im Leben mehr findet – fremder Mann im Ehebett, fremde Leute im Elternhaus – und ergo aus diesem scheidet.

Einen „Herzschrei“ nennt Perceval Borcherts Werk. Der Autor erlebte die Uraufführung seines seltsamen Mix aus Realismus, Allegorie und Traum (es kommen Gott, Tod und Mutter Elbe vor) nicht mehr. Er starb am Tag davor. Mit 26 Jahren. Die mehrfache Inhaftierung durch die Nazis wegen „Wehrkraftzersetzung“ hatte seine Gesundheit zerstört.