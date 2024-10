Eine bunte Welt des Tanzes: „Lovetrain 2.0“ in Linz

Von Silvia Karg

Mit „Lovetrain 2.0“ startete Tanz Linz am Samstag mit einem faszinierenden Stück des international angesagten Choreografen Emanuel Gat in die neue Saison. „Wie will ich leben“ lautet das Motto der Spielzeit, und darauf antwortet „Lovetrain 2.0“ mit viel Bewegung, reflektierenden Innehalten und Blicken nach vorn.