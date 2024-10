"Love Boat"-Sänger Jack Jones gestorben

Jones kam 1938 in Los Angeles als Kind eines Schauspielpaares auf die Welt. Nach der Schule begann er auch selbst als Schauspieler und Musiker zu arbeiten. Mit Songs wie "Lollipops and Roses", "Wives and Lovers" und "The Impossible Dream" feierte er erste Erfolge, bevor ihn schließlich ab den 1970er-Jahren die Titelmelodie der Fernsehserie "Love Boat", der US-Vorlage des "Traumschiffs", weltberühmt machte. Der Grammy-Preisträger war sechsmal verheiratet und hatte zwei Töchter.