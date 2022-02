Los Bitchos: Vom Fall in den Teich zum ultimativen Party-Sound

Auf dem eben erschienenen Debüt-Album „Let The Festivities Begin!“ liefern Los Bitchos mit diesem ausgelassenen Stilmix den perfekten Sound für die Party zum Ende der Corona-Krise. Und Serra Petale ist froh, dass sie damit endlich tun kann, wofür sie schon ihr Leben lang brennt.

„In Australien habe ich Biomedizin studiert und dieses Studium auch abgeschlossen“, erzählt sie. „Aber ich hatte dafür einfach keine Leidenschaft. Ich wollte Musik machen und wusste an einem gewissen Punkt: Jetzt oder nie! Ich muss nach London und dort in eine Musikschule gehen. Finanziert habe ich dieses Schlagzeugstudium mit Kellnerinnenjobs bei Pferde- und Hunde-Rennen. Und später habe ich an der Schule Schlagzeug unterrichtet und dabei Nic und Josefine kennengelernt.“