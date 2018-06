"Lohengrin" in London: Viele Schwäne und alte Hüte

In der Opernwelt, die ja durchaus Parallelen zur Fashionwelt hat (Eleganz, manchmal Oberflächlichkeit, manchmal hohe Kunst, immer wieder Verirrungen), gibt es ständig Moden beziehungsweise neue Kollektionen. So wurde etwa vor zwei Jahren Richard Wagners „Meistersinger“ an mehreren bedeutenden Opern-Laufstegen in Neuproduktionen gegeben. Das Must-have für Opernhäuser 2018: Wagners „ Lohengrin“.

Die Monnaie-Oper in Brüssel machte mit Dirigent Alain Altinoglu und Regisseur Olivier Py den Anfang. An der Staatsoper wird bereits an der Wiederaufnahme der vielkritisierten Inszenierung von Andreas Homoki gearbeitet. Bei den Bayreuther Festspielen gibt es im Sommer eine Premiere in Starbesetzung: Christian Thielemann dirigiert, Roberto Alagna, Anja Harteros, Waltraud Meier u. a. singen, Yuval Sharon inszeniert im Bühnenbild von Neo Rauch. Und auch das Royal Opera House in London zeigt nun – zum ersten Mal seit 1977 – eine Neuproduktion dieser Wagner-Oper. Szenisch ist dabei kein großer Wurf herausgekommen, sondern ein alter Hut.