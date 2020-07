Live-Art-Festival in Wien: Schwimmreifen als Abstandshalter

Organisator des Festivals im Live-Aid-Stil (Bühnenaufbau, Soundtechnik etc. wurden gratis bestritten) war Gerald Bayer, Besitzer der Sankt-Ulrichs-Platz-Lokale Ulrich und Erich. „Ich bin im Lockdown mit dem Rücken zur Wand gestanden“, erklärt er im KURIER-Interview. „In letzter Sekunde habe ich einen Kredit bekommen. Weil es davor schon kurz vor knapp war, hatte ich eine Videobotschaft mit befreundeten Musikern verfasst. Aber an dem Tag, an dem ich das Video rausschicken wollte, kam das Geld an. Damit hatte ich wieder etwas Luft und wollte denen helfen, die mir mit dem Video geholfen haben.“