Literaturfestival O-Töne im MQ startet mit Norbert Gstrein

Norbert Gstrein eröffnet heuer die 23. Ausgabe des Literaturfestivals O-Töne im Wiener Museumsquartier. Am 9. Juli startet das Schaulaufen der heimischen Szene mit der Lesung aus "Im ersten Licht" des Autors. Und nachdem auch 2026 das Konzept ist, etablierte Künstler mit dem Nachwuchs zu kombinieren, präsentiert am selben Abend Katherina Braschel ihr Debüt "Heim holen". Bis 27. August zieht sich dann der Lesereigen, der jeweils bei freiem Eintritt verfolgt werden kann.

Birnbauer und Hirschl Für den 16. Juli ist Robert Menasse mit "Die Lebensentscheidung" angekündigt (gemeinsam mit David Vajda), am 23. Juli Birgit Birnbacher mit "Sie wollen uns erzählen" (flankiert von Lisa Wölfl), am 30. Juli Elias Hirschl mit "Schleifen" (mit Manuela Tomić als Debütantin) und am 6. August schließlich Josef Winkler mit "Das Glück ist ein Engel mit ernstem Gesicht" (der mit Sarah Wipauer zusammengespannt wurde).