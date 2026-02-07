Keiner weiß, was er damals getan hätte. Schon klar, aber „die Wahrheit geht weiter“. Norbert Gstrein über Kriege von gestern und heute und seinen Roman „Im ersten Licht“.

KURIER: „Befreien Sie sich aus Ihrem Leben und suchen Sie sich ein neues“, wird Ihrem Protagonisten geraten. Kann man sich irgendein Leben aussuchen und es zu seinem eigenen machen?

Norbert Gstrein: Sie stellen mir Fragen! Antworten, die sich in einem Roman vergleichsweise leicht geben lassen, lassen sich im wirklichen Leben nicht so leicht geben. Ich würde wie ein Lebensberater klingen, wenn ich darauf eine direkte Antwort hätte. Die indirekte ist: Wir spielen natürlich immer auch Rollen. Wir haben Vorstellungen davon, wer wir sind, wer wir sein könnten. Insoweit könnte man am ehesten sagen, man hat nicht ein ganz festgeschriebenes Leben, sondern man kann sich ein Leben erobern. Natürlich kann man das.

Schriftsteller können dem, was Schicksal genannt wird, zuvorkommen und wenn schon nicht das eigene, aber doch Leben bestimmen. Umgekehrt gab es zuletzt in der Literatur den Trend des autobiografischen Schreibens, wo Autoren Variationen von Erlebtem schreiben und situationselastisch sagen, ja, das bin ich oder auch nicht.

Ich würde es nicht für mich reklamieren, aber an einer Oberfläche könnte man an meine letzten vier Romane sicher die Fragen stellen: Ist das auch irgendwie Autofiktion? „Irgendwie“ ist vieles Autofiktion. Literatur kann und sollte vielleicht aber auch mehr sein als nur, dass jeder sehr tief in sein Inneres schaut und dann etwas daraus hervorkramt, je nach Bedarf fiktiv oder nicht. Wenn man sich zu weit vorgewagt hat, kann man sich damit auch schnell wieder aus der Affäre ziehen.

Sie gehen am Schluss Ihres Romans zart ironisch auf die Befindlichkeiten vieler Autoren ein, die von ihrem Leiden an der Provinz schreiben.

Das ist auch eine Art Selbstbespiegelung. Man kann in dem Autor, zu dessen Lesung Adrian am Ende geht, auch mich sehen. Sein Blick auf diesen Autor, der aus seinem ersten Buch liest, ist sehr kritisch. Adrian ist ein Altösterreicher mit einer ganz anderen Herkunft, und er denkt sich: Naja, noch eine kleine Geschichte über das Aufwachsen in den Bergen oder auf dem flachen Land. „Diese heutigen Kleingeister“, denkt er, „wissen nicht, was Österreich einmal gewesen ist.“ Eine klare Absage also an das, was wir Anti-Heimat-Literatur nennen.

Dieses Etikett hat man Ihnen auch aufgeklebt.

Ja, und ich habe dann die Flucht ergriffen. Diese ganze Anti-Heimat-Literatur, oft aus der Provinz kommend, hat ja auch davon profitiert, dass andere Literatur, die in Österreich auch geschrieben worden ist, oder hätte geschrieben werden können, plötzlich weniger existiert hat. Wir alle nehmen als Nachfahren Positionen ein, die sonst vielleicht andere eingenommen hätten. Zum Beispiel Nachkommen der vertriebenen und ermordeten Juden. Wären nicht so viele vertrieben und ermordet worden, hätte es nach dem Krieg viel mehr urbane Literatur in Österreich gegeben.

Ihr Roman beginnt in der Zeit des Ersten Weltkriegs in einem Salzburger Sommerfrischeort. Dort hasst man Wien aus vielen Gründen. Wegen der Reichen, der Sozialisten, der Juden, der Wiener. Adrian sagt: „Wien liegt nicht in meiner Richtung.“

Das sagt er am Anfang. Er übernimmt, was sein Vater gegen diese „jungen, wohlgestellten Herren“ hat, die dann als Kavalleristen in den Ersten Weltkrieg ziehen, er nennt sie „Wiener Gecken“. Später sagt Adrian, so viel sei verloren gegangen mit der Monarchie. Er sagt: „Was sind wir? Beschränkte Alpentrottel.“ Am Ende hat er sogar Sehnsucht nach den „Wienern“, die Gecken sein mögen, aber wenigstens nicht mit dieser erdenen Schwere der Provinz beladen.