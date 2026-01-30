Stewart O'Nan: Der gute Mensch von Pittsburgh

Stewart O’Nans Bücher beschreiben amerikanische Realitäten. Und sind doch von großer Herzenswärme. Das lässt sich auch über Ihren Verfasser sagen. Stewart O’Nan, gelernter Flugzeugingenieur und studierter Literaturwissenschafter, kennt die Menschen samt ihrer Abgründe. Er mag sie trotzdem. Ein Gespräch über Vorbilder und Abschiede. Über Stephen King und Charlie Brown. Und über Witwe Emily, die mit fast 90 noch einmal in die Hauptrolle in einem Roman spielt.

KURIER: Es gibt nicht viele Schriftsteller, die sich mit dem mittelmäßig aufregenden Leben älterer Damen befassen. Warum tun Sie das? Stewart O’Nan: Haha, das stimmt. Nun, ich habe mit einer älteren Frau zu Abend gegessen, und sie erzählte mir von diesem Humpty Dumpty Club, den es wirklich gibt, in Pittsburgh. Ich war fasziniert von der Idee, dass ältere Damen sich dort im Grunde genommen gegenseitig umsorgen. Sie sind zu ihrer selbst gewählten Familie geworden. Sie wollen sich nicht auf ihre Söhne, Töchter und Enkel verlassen müssen. Sie haben sich immer um ihre Nachbarn gekümmert. Sie haben sich auch um ihre Gemeinde gekümmert. Jetzt kümmern sie sich umeinander. Das gefällt mir.

Was hat es mit dem Namen auf sich? Humpty Dumpty kennen wir aus „Alice im Wunderland“.

Humpty Dumpty ist ein Ei, das von einer Mauer fällt und zerbricht. Hier geht’s darum, Menschen aufzufangen, wenn sie fallen. Oder dafür zu sorgen, dass sie gar nicht fallen.

Ein Mitglied dieses Clubs ist Emily, über die Sie vor 15 Jahren den Roman „Emily, allein“ geschrieben haben. Sie war damals schon nicht mehr ganz jung.

Jetzt ist sie fast 90. Sie ist sehr, sehr alt und sehr gebrechlich. Voller Ängste und Sorgen, wie es ältere Menschen manchmal sind.

Es tut mir leid, das erwähnen zu müssen, aber eines Tages werden Sie sich von Emily, verabschieden müssen.

Ich weiß. Aber das Gute ist, als Schriftsteller kann ich immer wieder zu meinen Figuren zurückkehren. Ich bin ja auch zu Emilys Mann Henry zurückgekehrt, nachdem er gestorben war. Dadurch konnte ich auch über das Pittsburgh der Vergangenheit sprechen. Ich stamme aus Pittsburgh. Die Geschichte der Stadt ist geprägt von der Stahlindustrie. Als die kollabierte, war die Krise da, lange, bevor sie den Rest der USA erreichte. Da gibt es viel zu erzählen. Über Emily habe ich wahrscheinlich 2.000 Seiten geschrieben. Ich schreibe seit 27 Jahren über sie. Das ist eine lange Zeit.

Gibt es jemanden in Ihrem Umfeld, der Vorbild für Emily war?

Am Anfang waren es meine Mutter, meine Tante, meine Großmutter, meine Schwiegermutter und deren Mutter, meine Schwiegergroßmutter. Ja, sie alle kamen irgendwie zusammen. Aber wenn man einmal anfängt, mit einer Figur zu arbeiten, lernt man ihre Geschichte und ihre Zukunft kennen und weiß, was sie denkt, Sie wird zur eigenständigen Person.