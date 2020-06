Literarische Spekulationen um Fritzl

Ein graues Kaff in Niederösterreich nennt der Autor Amstetten. In seinem Buch spekuliert er über Mitwisser und Vertuschen. Was wusste Frau Fritzl, die Mutter von Elisabeth? War es möglich, dass sie all die Jahre nicht mitbekommen hat, was sich unter ihren Füßen abspielte? Haben sie und auch die Nachbarn sich nie etwas dabei gedacht, als Josef Fritzl Woche für Woche Lebensmittel in den Keller schleppte?

Jauffret lässt zwei Akustikexperten zu Wort kommen, die Fritzls Haus in Amstetten überprüft haben: Der Keller war nicht abgedichtet. Bei Regen tropfte es in die Zimmer. Luft kam nur durch die Ritzen zwischen den Plastiklatten an der Decke. Geräusche sind wie der Wind, sie stehlen sich durch jede Öffnung. Wir haben Tests gemacht – man hört alle Geräusche aus dem Keller.

Dass Geräusche aus dem Verlies nach außen gedrungen sind, bestätigte ein ehemaliger Untermieter Fritzls. "Das komische Klopfen der Heizungsrohre hat Fritzl mit dem Einbau des neuen Heizungsofens erklärt", sagte Alfred D. 2009 im KURIER-Interview. Auch Ventilatorengeräusche seien zu vernehmen gewesen. "Als wir einmal über das Haus plauderten, meinte Fritzl im Scherz, dass dieses Haus einmal in die Geschichte eingehen wird."

Zumindest auf den Roman des Franzosen Jauffret trifft dies tatsächlich zu.



Georg Hönigsberger