Lise Davidsen fällt wegen Schwangerschaft für die Staatsoper aus

Erst am 21. Jänner war Shootingstar Lise Davidsen für die ob gesundheitlicher Probleme indisponierte Anna Netrebko an der Wiener Staatsoper in der "Ariadne auf Naxos" eingesprungen. Nun benötigt die 37-jährige Norwegerin selbst Ersatz, wenn auch aus freudigerem Anlass: Die Sopranistin erwartet Zwillinge und muss deshalb künftige Engagements absagen, darunter im Juni ihre Sieglinde in der "Walküre" und ihre Marschallin im "Rosenkavalier" im Haus am Ring.

Anstelle von Lise Davidsen übernimmt Simone Schneider die Partie der Sieglinde in "Die Walküre" (2. und 22. Juni 2025). Die Marschallin im "Rosenkavalier" wird KS Krassimira Stoyanova singen (9., 12., 14. und 17. Juni 2025).

