Lionel Richie: "All Night Long" in Wien

Der US-amerikanische Soulsänger Lionel Richie hat für 2025 eine Europatour unter dem Titel "Say Hello to the Hits" angekündigt.

Im Rahmen dieser Tour tritt er am 16. Juli in der Wiener Stadthalle auf. Der Abend soll eine "magische Hommage" an Richies Vermächtnis als einer der großen Songwriter und Entertainer der Geschichte werden.

Die Tour beginnt am 31. Mai in Belfast und endet in Madrid am 2. August. Sie führt den Superstar mit 27 Konzerten durch 16 Länder.

"The Greatest Night in Pop" mit Lionel Richie

Die Karten für das Wiener Konzert des seit Jahrzehnten erfolgreichen Musikers sind ab 24. Oktober erhältlich. Bekannt ist Richie für seinen sanften Gesang und Hits wie "Hello", "All Night Long", "Say You Say Me", "We Are The World" und "Easy". Er hat mehr als 125 Millionen Alben weltweit verkauft und blickt auf einen Oscar, einen Golden Globe und vier Grammys zurück. 2022 wurde in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen.

Fußspuren hinterlässt Richie zudem im Filmgeschäft. Am diesjährigen Sundance Film Festival feierte der Dokumentarfilm "The Greatest Night in Pop" Premiere. Richie hat den Film co-produziert. In der ersten Woche nach seiner Veröffentlichung landete die Doku an der Spitze der englischen Filmliste auf Netflix und wurde kürzlich für drei Primetime Emmys nominiert.

INFO: Karten sind ab Donnerstag u. a. bei www.oeticket.com und www.wien-ticket.at erhältlich.