Linzer Nicht-Orte und harte Realität

Wer den Ballettunterricht in der Jugend als blanken "Horror" empfand, der ist mit " Livide" wohl gut bedient. In dem französischen Horrorfilm wird ein genretypisches Geisterhaus von einer strengen Ballettlehrerin bewohnt, die in den letzten Atemzügen zu liegen scheint, aber noch zu blutigen, bösen Taten fähig ist. Nichts für schwache Nerven - auch wenn am Schluss die Splattereffekte schon etwas übertrieben wirken. Am 3. Mai ist der Film von Julien Maury und Alexandre Bustillo auch in Wien beim "slashing Europe" zu begutachen (siehe unten).

Um zum eingangs erwähnten Lentos zurückzukehren: Dort sind mehrere Autos in luftiger Höhe aufgehängt, um die Ausstellung "Car Culture. Das Auto als Skulptur" zu bewerben. Was den filmischen Fuhrpark beim Crossing Europe betrifft, lässt sich heuer ein Trend zum guten, alten Volvo Kombi feststellen - und das in fast allen Modellvarianten seit den Siebziger Jahren. In "Hell" braust man damit durch das sonnenverbrannte Wüsten-Deutschland von 2016, die Titelfigur in "Louse Wimmer" verbringt in ihrer finanziellen Not ihre Nächte im Heck ihres Volvos. Und in "Avé" trampt die quirlige Hauptdarstellerin Anjela Nedyalkova gleich in zwei verschiedenen Schweden-Kombis durch Bulgarien. Mehr über das Roadmovie im nächsten Blogeintrag.

Weitere Spieltermine:

"Sangue do meu Sangue": Samstag, 28. 4.. 17 Uhr, City-Kino

" Louise Wimmer": Samstag, 28. 4.. 11.30 Uhr, Moviemento

"Apflickorna/She Monkeys": Samstag, 28. 4.. 17.45 Uhr, Moviemento

"Avé": Samstag, 28. 4.. 20.15 Uhr, Moviemento

" Livide" und "Hell": Am 3. und 4. Mai werden im Wiener Filmcasino wieder die Höhepunkte der "Nachtsicht"-Sektion von Crossing Europe gezeigt und ein Ausblick auf das Slash-Filmfestival gewährt. 3. Mai: 19.00 Uhr - "Hell"; 21.00 Uhr: " Livide".

Infos: www.slashfilmfestival.com