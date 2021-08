Linzer Crossing Europe Festival wird künftig von zwei Frauen geleitet

"Kompetente Hände"

Dollhofer zeigte sich "überaus glücklich, die Fortführung von Crossing Europe in kompetenten Händen zu wissen." Die 1977 in Wels geborene Gebetsroither ist wie sie seit der ersten Festivalausgabe dabei, Riedler, 1984 in Linz geboren, seit 2011. Die künftige Filmfonds-Leiterin freute sich auch, dass mit der neuen Doppelspitze in Linz das "unverkennbare Profil des Festivals, nämlich gesellschaftspolitisch, eigenwillig und auf neue Stimmen des europäischen Filmschaffens ausgerichtet, weitergeführt wird".

Wolfgang Steininger, der Geschäftsführer des Hauptgesellschafters Moviemento Programmkino, begrüßte die interne Nachbesetzung: "Der Blick von außen mag schon gut sein, der Durchblick ist es auch."