US-Rockband Linkin Park Headliner beim Nova Rock 2025

Gute Nachrichten für Fans der US-Rockband Linkin Park: Nicht nur erscheint diese Woche mit "From Zero" das neue Album der Formation, bei der nach dem Tod von Chester Bennington im Jahr 2017 nun Emily Armstrong am Mikrofon zu erleben ist, kommendes Jahr kommt die Gruppe auch nach Österreich. Am 12. Juni werden Linkin Park den Headliner am zweiten Tag des Nova Rock-Festivals in Nickelsdorf geben, teilten die Veranstalter mit.

Neu im Line-up sind außerdem die Politpunker Rise Against, die Indie-Gruppe Awolnation oder die ukrainische Metalband Jinjer. Aus Deutschland reist die Gruppe Powerwolf an, während die schwedische Noisecore-Band Refused auf ihrer Abschiedstournee einen Abstecher ins Burgenland unternehmen wird. Die Gruppe hat gerade ein Reissue ihres legendären Albums "The Shape of Punk to Come" veröffentlicht, auf dem auch befreundete Bands die Songs covern. Reggae-Klänge liefern hingegen Irie Révoltés, und heimische Kost serviert die oberösterreichische Band Krautschädl.