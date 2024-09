Linkin Park: Sohn des verstorbenen Frontmanns kritisiert neue Sängerin scharf

Emily Armstrong selbst postete ebenfalls ein Statement. “Ich dulde keinen Missbrauch und keine Gewalt an Frauen, und ich fühle mit den Opfern dieser Verbrechen mit”, schreibt sie in einer Instagram-Story. Sie sei vor einigen Jahren gebeten worden, jemanden zu unterstützen, den sie damals als Freund gesehen hätte und sei daraufhin als Zuschauerin zu einer Anhörung vor Gericht gegangen. Sie hätte später realisiert, dass sie das nicht hätte tun sollen.

Auch Jaime Bennington, der Sohn des verstorbenen Sängers Chester Bennington , äußerte sich am Montag sichtlich verärgert auf Social Media zu der Situation. Er wandte sich an den Mitbegründer der Band Mike Shinoda , den er anklagte “still und heimlich” das Erbe seines Vaters “auszulöschen.” Außerdem verwies Jaime Bennington auf Gerüchte, dass Emily Armstrong Scientology-Mitglied sei.

Neue Frontfrau, neues Album, neue Tour

Linkin Park hatte am 5. September in einem Livestream eines etwa einstündigen Konzertes, ihre neue Frontfrau präsentiert. Am Freitag wurde auch eine neue Single, “The Emptiness Machine” veröffentlicht, die ein Vorbote des neuen Albums “From Zero” sein soll. Auch Tourdaten, unter anderem in New York und Seoul, wurden angekündigt.