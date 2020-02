Lindemann beim Wien-Konzert: Porno-Videos statt Feuerspucker

Ende vorigen Jahres ist das zweite Album des Duos erschienen: „F & M“ heißt es, was für Frau und Mann steht. Dafür schrieb Lindemann seine Texte auf Deutsch. Und obwohl die Ausgangsbasis dafür die von Lindemann und Tägtgren gestaltete Musik für die Inszenierung des Märchens „Hänsel & Gretel“ am Hamburger Thalia Theater war, gibt es Songs, die ebenfalls abgründige sexuelle Gelüste beschreiben – oder zumindest von Lindemann so raffiniert gestaltet wurden, dass man sie so deuten kann.