Linda de Mol ist wieder zurück im TV

Doch dann sagt Linda etwas, was zwar viele äußern in solch einer Situation, wenn ihnen die Pistole auf die Brust gesetzt wird, aber was bei de Mol einfach glaubwürdiger, charmant und betont ernsthaft klingt: "Das Format war sehr spannend. Komm, habe ich mir gesagt, sei nicht so feige. Du hast jetzt die Chance, wag es noch mal." Sie sagte zu. Ab Mittwoch (20.15 Uhr) wird Sat.1 in acht Teilen die TV-Show "The Winner is..." zeigen, die von Talpa TV (die Firma gehört Lindas Bruder John) und Schwartzkopff TV produziert wird.



Linda de Mol hat eine längere Pause im deutschen Fernsehen hinter sich. Nach dem Ende von "Einer gegen 100" (begann 2002 auf RTL) moderierte sie 2004 sieben Mal die Sat.1-Show "Der Millionen-Deal", den Sat.1 dann in "Deal or no Deal" umtaufte und mit Guido Cantz fortsetzte. Ein erneuter Comeback-Versuch beim ZDF ging daneben: Ihre holländische TV-Serie "Feine Freundinnen" traf auf kaum Resonanz, zwei TV-Filme liefen mittelprächtig, eine Revival-Ausgabe der "Traumhochzeit" funktionierte 2008 auch nicht so recht. Dann: Stille.



Linda de Mol ist Realistin: "Es gibt eine neue Generation, die mich nicht kennt. Wer unter 20 ist, weiß nichts von mir. Aber als wir in Hilversum die ersten Sendungen aufgezeichnet haben, reisten viele Mütter, die mich als junge Frauen bei RTL gesehen hatten, mit ihren Töchtern an. Ich denke: Ich habe nicht den Anspruch darauf, dass ganz Deutschland darauf wartet, dass ich wiederkomme." Einer Neuauflage der "Traumhochzeit" erteilt sie eine Absage: "Ich denke nicht, dass die Sendung in modernisierter Form mit mehr Spannung interessant wäre - und das passt auch nicht zur Romantik."