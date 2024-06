"Life's a Party": AUT of ORDA machen sich über Benko & Co lustig

Die SIGNA-Pleite ließ niemanden kalt, erregte die Gemüter – auch in der Promiwelt. So ließ es sich Paul Pizzera (Musiker, Autor, Podcaster) nicht nehmen, eine SIGNA-Fußmatte zu ersteigern. Wie viel er dafür hinblättern musste, das bleibt allerdings sein Geheimnis.

Heute, am 7. Juni, erscheint nämlich die neue Single von Pizzeras Supergroup AUT of ORDA (gemeinsam mit Christopher Seiler und Daniel Fellner ) namens "Life's a Party", dazugehöriges Video inklusive. Welches Requisit darin zu sehen ist, können Sie sich, liebe Leserinnen und Leser, wahrscheinlich denken.

Das war im Februar. Jetzt, knapp vier Monate danach, ist klar, was man ohnehin bereits vermutet hat: Der 35-jährige Steirer war nicht (nur?) aus privatem Interesse am Fußabstreifer interessiert, sondern vor allem aus künstlerischen Gründen.

"Life's a Party" lässt sich aber, wie so vieles bei AUT of ORDA, nur schwer einordnen, ist vor allem aber eines: eine bitterböse, messerscharfe und pointierte Kritik an den Reichen und Superreichen des Landes , eine – man darf es ruhig sagen, es passt zur Thematik und dem frech-ehrlichen Mundwerk der drei Musiker – teils derbe Verarschung von René Benko und Co. Namentlich bekommen (neben Benko) auch Thomas Schmid, Gaston Glock und Andreas Gabalier ihr Fett ab.

Möchte man die neue Single, die unter AUT of ORDA-Fans bereits seit Längerem zu den Songfavoriten des Albums "Das Empörium schlägt zurück" zählt, erzwungen tiefgründig analysieren, wäre der Track wohl ein im doppelten Wortsinne musikalisches Spiel der Identitäten , das den Hedonismus zelebrierenden Wahnsinn subtil mit der Schwere des Seins verkoppelt und dabei den Anspruch erhebt, auf unterhaltsame Weise in kuriose menschliche Abgründe blickt.

Freilich, diese Sicht auf die "Superreichen" mag vereinfacht und klischeehaft sein. Aber wie war das noch gleich mit Klischees, ihren Ursprüngen und so? Zur zeitgeistigen "Eat the Rich"-Stimmung , die sich in der Bevölkerung schon seit Längerem breitmacht, passt der Song zumindest punktgenau. Die Masse wird jubeln. Andere werden den Kopf schütteln. Sprechen werden alle darüber. Und nachdenken. Mission accomplished. Popkultur als in Alarmrot blinkender Spiegel der Gesellschaft.

Darum geht's schließlich auch in "Life's a Party" und das dazugehörige Video schafft es, diese Message in passende, gegen jegliche Ecken und Kanten anstoßende Bilder einzufangen. Pizzera, Seiler und Fellner als Teil einer von sich selbst sehr überzeugten Hautevolee, die macht, weil sie kann. Grenzen sind schließlich nur etwas für die gesellschaftliche Mittel- und Unterschicht. Beschränkungen, die legt man sich nur selbst auf – und wenn doch nicht, wird diese ärgerliche Fremdeinwirkung einfach weggekauft.

Mit "Mi amor" (zwei Referenzen darauf lassen sich auch im "Life's a Party"-Video finden) landete AUT of ORDA 2023 bereits einen Sommerhit, Ende des Jahres legten sie mit der neuen inoffiziellen Österreich-Hymne "Fix net normal", in der sie einmal mehr die österreichische Seele durch den Kakao zogen, sogar noch einen größeren Chart-Erfolg drauf.

Der vollständige Text zu "Life's a Party" von AUT of ORDA

Im Cadillac zum Privatjet und ab nach Saint-Tropez.

Die Lady hätt gern an Moet, scheiss an i spend ja eh

Da lila Schein, weiße Line, da Wörthersee türkis.

Ich kleid mich ein in Philipp Plein der schlichte Pöbel nicht



Die Hautevolle am blauen See, Gaston gibt eine Party

Da Andi singt und i verschwind aufs Heisl weil ma fad ist.

I hob den Rene gern und es do unten es hobts nix.

Bleats wengam Kika und dem Leiner, hobts ja eh an Möbelix.

Zum Cryptobro

Zum CEO

Im Vorteil ist wer leasen kann.

Eure Armut kotzt uns an.

Life’s a Party, von Wien bis Abu Dhabi

JA ja ja ja

Life’s a Party, was du gern hättest, ja des hab i

Ja ja ja ja

Die Escortbitch am Nebensitz, die meinen Hoden bändigt

wird rumgereicht im Freundeskreis, denn wir sind bodenständig.

Die Erfolgspartei hat Koks dabei für all die dummen Gfriesa.

Wir feiern hart mit Wirecard im schiefen Turm von Visa.



Wos intressiert uns wos ma wird, wir leben im hier und heute.

Was morgen ist ist ungewiss, und trifft die kleinen Leute.

Da Rene hot mi gern und es do unten es hobts nix.

Bleats wenig da Miete und da Steuer aber rauchts die teian Tschick.

Immobilieninvestitionen, wir vermieten wo wir nie wohnen.

Damit du niemals nie vergisst, dass du die Hur der Reichen bist



Life’s a Party, von Wien bis Abu Dhabi.

Ja ja ja ja ja….

Life’s a Party, was du gern hättest, ja des hab i.

Ja ja ja ja ja ….

Life’s a Party

Nanananananaaaaaaa