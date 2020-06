Rick Yune: Als Stuntman zum Life Ball

Um dem Motto des 20. Life Balls "Feuer" gerecht zu werden möchte der Action-Star (im Oktober ist er in " The Man with the Iron Fists" neben Russell Crowe zu sehen), in ein passendes Kostüm schlüpfen: "Ich werde versuchen, hier ein Stuntman-Kostüm zu bekommen. Wenn ihr am Samstag einen Feuerball, der durch die Luft schwirrt, seht, das bin ich!"

Erfahrung auf diesem Gebiet hat Yune genug: Für die Action-Szenen in seinen Filmen braucht er selten ein Double: "Ich habe eine Ausbildung in Taekwondo, Kung-Fu und Wrestling." Von Wien ist Yune begeistert: "Ich finde es wunderbar, wie es euch gelungen ist, eure Kultur zu bewahren."