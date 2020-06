HIV-Heimtest vor Zulassung in den USA

HIV-Test leicht gemacht: In den USA könnte in Apotheken und Drogerien bald ein Schnelltest für zuhause erhältlich sein. Ein amerikanisches Expertengremium fordert derzeit die Zulassung eines frei verkäuflichen Heimtests auf den AIDS-Erreger HIV. Der OraQuick-Selbsttest sei sicher und wirkungsvoll und berge mehr Vorteile als Risiken, so die Argumentation.

In Österreich wäre ein HIV-Test in Eigenregie für zuhause derzeit nicht möglich. Der Wiener Mediziner und HIV-Experte Prim. Dr. Norbert Vetter erklärte im Telefongespräch mit KURIER.at warum: Grundsätzlich sei es in Österreich vorgesehen, dass der Schnelltest (seit 2009 gibt es die Möglichkeit eines Schnelltests beim praktischen Arzt) nur in Zusammenhang mit einer medizinischen Beratung bzw. einem Counseling durch einen Arzt oder auch einer Krankenschwester angeboten werden kann. Insofern wäre ein Heimtest in Österreich derzeit nicht möglich, so Vetter.

Persönlich sieht Dr. Vetter die Lage etwas differenzierter: "Jeder Österreicher, jeder Mensch sollte über seinen HIV-Status Bescheid wissen – und zwar wiederholt. Im Falle eines positiven Testergebnisses ist es wichtig, so früh als möglich mit der Therapie zu beginnen, dann ist die Abwehrsituation auch wesentlich besser und der behandelte Patient dadurch auch wesentlich weniger infektiös für andere." Grundsätzlich sollte man sich aber schon im Vorfeld schützen, das Kondom sei derzeit der einzige wirkliche Schutz vor einer Ansteckung bei Geschlechtsverkehr, so Vetter.