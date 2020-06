Charlize Theron vergoldet den Life Ball 2015

Charlize Theron

Hollywood-Superstar(39) wird als UN-Friedensbotschafterin nicht nur an dem "Ball des Lebens" am 16. Mai teilnehmen, sondern auch beim "First Ladies Luncheon" imeine Rede über ihr Aids-Charity-Projekt "Outreach Project" halten. Welche Farbe ihr Kleid haben wird, wollte die aktuelle Freundin von US-Schauspieler(54) im Vorfeld nicht verraten: Gold würde ihr in jedem Fall gut stehen, immerhin wurde sie 2004 für ihre Rolle in "Monster" mit gleich zwei goldenen Statuetten, einem Oscar und einemGolden Globe, ausgezeichnet.

Ein Highlight dürfte auch die Eröffnungs-Show am Wiener Rathausplatz werden: Der französische Mode-Provokateur Jean Paul Gaultier wird auf der Life-Ball-Bühne, die mit einem Durchmesser von 29 Metern eine Nachbildung der Wiener Secession darstellen wird, exzentrische Haute Couture-Modelle zeigen.