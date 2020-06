Liebling, das MAK ist geschrumpft

Bei aller Fransigkeit, die so einem Projekt innewohnt, ist "Magie der Vielfalt" eine sehr sympathische Ausstellung geworden: Das Museum zeigt sich darin in einer Nussschale, es präsentiert sich nicht durch Renommierobjekte, sondern durch selten Gesehenes aus dem Depot: Eine dem Architekten Theophil Hansen zum 70. Geburtstag gewidmete Statuette des Siegeswagens vom Parlamentsgebäude ist zu sehen, eine Vitrine mit Mode von Helmut Lang, eine in Silber und Email gefasste "Festschrift" zum 25. Museumsjubiläum, die alle Hochglanz-Publikationen vergangener Dekaden in den Schatten stellt. Die Gegenstände haben Aura, und die Freude der Kustoden, die Objekte zeigen zu können, scheint spürbar.

Doch das MAK will in die Zukunft, und so werden Dinge auch um große, bedeutsame Themen gruppiert: "Wie lassen sich Strukturen analytisch zerlegen?", "Welche Rolle spielt Afrika in einem Museum für angewandte Kunst?" "Was für eine Anstalt ist eigentlich die Institution Museum?" fragen Wandtexte, und alte und neue Objekte, Kunstwerke und Gebrauchsgegenstände sollen Antworten geben. Nicht alle dieser Dialoge will man auf ganze Ausstellungen ausgewalzt sehen. Aber Neugierde weckt dieses "Work in Progress" allemal.