Liebesgeschichte zum Träumen und Lachen

Es ist bezaubernd, das Märchen vom gefühlskalten Prinzen, der von einer Fee in ein unansehnliches Biest verwandelt wurde, und dem wunderschönen und gutmütigen Mädchen: Die poetische Love-Story gastiert bis 16. 12. in der Wiener Stadthalle, Halle F, in einer aufwendigen deutschsprachigen Produktion des renommierten Budapester Operetten- und Musicaltheaters.



„Die Schöne und das Biest“ ist ein Familienmusical für Jung und Alt: Neben tanzenden Löffeln, Messern und Gabeln, riesigen, bemalten Tellern, die sich würdevoll verneigen, Servietten-Soubretten und quirliger Dienerschaft illustrieren der sprechende Kerzenleuchter Lumière, die hektische Kaminuhr Herr von Unruh und die singende Teekanne Madame Pottine das bunte Treiben. Hinreißende Songs wie „If I Can“t Love Her“ für die Show komponierte der mehrfache Oscar-Gewinner Alan Menken, der u. a. „Der kleine Horrorladen“ schrieb, die Songs für „Sister Act“ und die Musik für Disney-Filme wie „Die kleine Meerjungfrau“.

Info: "Die Schöne und das Biest". Termin: 29.11.–16.12., Wiener Stadthalle , Halle F, Tickets ab 42 € (rund 50 % Ermäßigung für Kinder bis 16). Ticket-Hotline: 01/ 79 999 79 od. 01/96096