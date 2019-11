„Lieber Kunst kaufen als Waffen oder große SUVs“

Diese Woche stattete Erwin Wurm im Rahmen der Dialog-Gesprächsreihe von Academia Superior, der Gesellschaft für Zukunftsforschung, dem Linzer Schlossmuseum einen Besuch ab und diskutierte mit dem Genetiker Markus Hengstschläger über seine Arbeiten und die Kunstwelt im Allgemeinen. Auch der KURIER traf den 65-Jährigen zum Gespräch.

Woran arbeiten Sie derzeit?

An Neuem. Ich mache gerade eine große Ausstellung für New York, die am 16. Jänner eröffnet wird. Die Kunstwerke entstehen alle bei uns im Atelier in Niederösterreich. Wir arbeiten mit etlichen Firmen zusammen, weil ja Vieles gegossen werden muss. Und in der ersten Dezemberwoche geht es los, da werden die ersten Skulpturen Richtung Amerika verschifft. Parallel dazu arbeite ich an einer Fotoretrospektive, die im März in Paris eröffnet wird.

Können Sie verraten, was Sie in New York zeigen werden?

Es wird wieder meine One-Minute-Sculptures (dabei werden Menschen für eine Minute selbst zur Skulptur, Anm, der Red.) geben, neu und anders.