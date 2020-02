Liam Gallagher: Unterhaltsames Schweglen in der Vergangenheit

Trotzdem werden die Oasis-Songs begeisterter umjubelt. „Morning Glory“ kommt in der Mitte des ersten Sets, kurz nachdem Gallagher dem Becherwerfer seine Flüche nochmal bis an die Bar an der Seite nachgeschickt hat. Bei „Gas Panic!“ stolziert er in seinem schneeweißen Parka nach hinten zum Perkussionisten und spielt die Bongos, während einer der Gitarristen der neunköpfigen Begleitband soliert.

Und dann, nach nicht einmal einer Stunde, kündigt er mit „Live Forever“ auch schon wieder den letzten Song an. Natürlich gibt es trotzdem noch Zugaben, und bei „ Acquiesce“ erinnert Liam Gallagher sogar an den Bruder, der „nicht hier sein kann“, bittet das Publikum, den Refrain, den bei Oasis immer Noel gesungen hatte, zu übernehmen. Damit das nicht schief geht, ist auf der Videoleinwand in bester Karaoke-Manier der betreffende Text zu sehen. Vier weitere Oasis-Hits legt Liam Gallagher dann noch drauf und bringt die Stimmung zum Kochen – obwohl Klassiker wie „Don’t Look Back In Anger“ gar nicht darunter sind.