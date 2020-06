Leysen verspricht "nur Maßgeschneidertes"

Ein besonderer Programmpunkt: Man kann Sie persönlich zu einem "Hausbesuch" einladen. Sie wollen offensichtlich sehr nahe an Ihr Publikum heran?

Ja, denn ich habe unglaublichen Respekt davor, was Zuschauer leisten: Früher von der Arbeit heimgehen, einen Babysitter engagieren ... damit sie ins Theater kommen. Die Menschen sind neugierig, aber unser Programm nicht immer ganz einfach. Also gehe ich gerne zu ihnen nach Hause und erzähle, was sie erwarten wird.

Sie zeigen in Berlin Theater, Performance, Tanz, Bildende Kunst, Film. . . Wird es in Wien ähnlich umfangreich?

Ich werde für Wien kein Prêt-à-porter-Programm machen, sondern Maßgeschneidertes. Es stimmt aber, dass sich zeitgenössische Kunst viel interdisziplinärer sieht; die Künstler sind in verschiedensten Disziplinen aktiv. Wien gilt als Hochburg des klassischen Sprechtheaters. Auch das mag ich sehr. Ich möchte beides parallel und, dass nicht mehr alles, was nicht "große Bühne" ist, als "alternativ" etikettiert wird.

Sie ziehen schon kommenden Jänner nach Wien?

Ich muss Wien doch kennenlernen. Die Menschen, ihre Mentalität, die Stärken und Schwächen. Nur, wenn ich meinen Bäcker kenne, weiß ich, wie eine Stadt lebt und atmet. (Sie lacht.)

Wie wird man hauptberuflich Festivalmacherin?

Das war ein "Unglück", ein Zufall. Ich hatte als Jugendliche keine Ahnung, was ich werden will, außer: Was mit Kunst. So begann ich Kunstgeschichte zu studieren – und landete irgendwie in der freien Theaterszene. Das war’s.