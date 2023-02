Lewis Capaldi live in Wien: Powerballaden, Humor und zwei Superhits

Es lag einerseits an den 11.000 begeisterten Fans, die jeden Ton mitgrölten und perfekt Stimmung machten, dass die Show in dieser Phase nicht langweilig wurde. Es lag aber auch an Capaldi selbst, der zwischen den Songs (und manchmal sogar mittendrin) Witze riss und zwanglos - fast wie ein Komödiant - mit den Verehrerinnen in den vorderen Reihen plauderte.

Er erzählte, dass sein Idol Harry Styles sein gebrochenes Herz geheilt habe, weil der ihn am Samstag bei den Brit-Awards in London auf den Mund geküsst hatte. Er machte sich über das Bild lustig, das er der Kamera bot, die seinen Hintern übergroß auf die LED-Schirme über ihm projizierte, als er sich am vorderen Bühnenrand niederkniete und vorbeugte, um ein Selfie mit einem Fan zu machen. Dass er sein Handwerk in den Pubs von Glasgow, durch die er seit seinem 15. Lebensjahr getingelt war, gelernt hat, war daran deutlich zu merken.