Die erste Boygroup der Welt

"Let It Be" (18. und 19. 11. in; 21. bis 23.11. in Wien ) kommt anders als das Queen-Musical "We Will Rock You" (20. 1. bis 1. 3. 2015 in der Wiener Stadthalle) ohne Storytelling aus.

Die Musik der Beatles braucht das auch nicht, sie steht für sich. Der Sound, das Bühnenbild, die Musiker: Alles ist dem Original nachempfunden.

Vom Spirit der Sixties bis zum Hype der Beatlemania: Hier wird durch Projektionen, Videoeinspielungen mit Originalaufnahmen, Kostüme und historische Aufnahmen alles getan für die perfekte Illusion – vom furiosen "I Saw Her Standing There" bis zum letzten vom Publikum mitgeschunkelten Na-Na-Na-Na-Chorus von "Hey Jude" in einer XXL-Version mehr als drei Dutzend Songs später. "Eine virtuos inszenierte Zeitreise", schrieb die Süddeutsche Zeitung.

Lebendig werden die unterschiedlichsten Phasen der Bandgeschichte: Vom Cavern Club mit Hits wie "I Want To Hold Your Hand" und "All My Loving" geht es über erste TV-Auftritte und das Konzert im New Yorker Shea Stadium am 15. August 1965 bis in die Zeit, als es Erdbeeren vom Himmel regnete ("Strawberry Fields Forever", 1967) mit Auftritten in grellen Hippie-Kostümen. Bis zur Endzeit in der "Abbey Road" (1969).