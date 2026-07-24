Leopold Museum: Der Maler wird plastisch, der Bildhauer malerisch

Ein schöner Kontrast mit Parallelen: In diesem Paradox oszilliert eine poetische Schau, bei der „eine gewisse Atmosphäre, ein gewisser Klang zwischen den Kunstwerken erzeugt werden sollte“, sagt Kurator Hans-Peter Wipplinger.

„Herbert Boeckl – Hans Josephsohn. Archetypen des Figuralen“ im Leopold Museum zeigt oft raue und widerständige Arbeiten zweier Künstler, die nicht Modernität, sondern Ursprünglichkeit suchten. Der eine behandelte die Malerei wie ein Bildhauer. Der andere behandelte die Skulptur wie ein Maler.

Bei Boeckl ist die pastöse Malweise ein zentrales Stilmittel, vor allem in seiner expressiven Realismus- und Stilllebenphase der 1920er-Jahre. Und am Porträt „Die Berlinerin“ (1921), einer Frau mit Knollennase, zeigt sich: „Er baut“, so formulierte es schon der Kunsthistoriker Otto Breicha treffend, „Bilder geradezu wie ein Maurer.“