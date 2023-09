Leitung Kunst- und Kultursektion: Niedermüller folgt auf Meindl

"Mit Theresia Niedermüller übernimmt eine erfahrene Verwaltungsexpertin mit einem feinen Gespür für die Anliegen der Kunst- und Kulturszene die Leitung der Kunst- und Kultursektion“, so Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer zur Neubesetzung. "Sie hat in den letzten Jahren als Gruppenleiterin für Beteiligungsmanagement und Steuerung entscheidend dazu beigetragen, dass der Kunst- und Kulturbereich gut durch diese krisenbehaftete Zeit gekommen ist. Ich bin überzeugt, dass die Sektion bei ihr in den besten Händen ist.“

Niedermüller arbeitet seit 2015 in der Kunst- und Kultursektion. Zuvor war sie im Finanzministerium tätig. Sie folgt auf Jürgen Meindl, der nun wieder zurück in Brüssel ist - als österreichischer Botschafter in Belgien und Ständiger Vertreter Österreichs bei der NATO.