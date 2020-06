Leipzig: Viele Besucher, weniger Umsatz

Hoch in der Gunst der Literatur-Freunde standen die Auftritte bekannter Autoren wie Martin Walser, Erich Loest oder Christian Kracht. Begleitend zum geschäftigen Treiben auf der Messe wird in der Stadt traditionell Europas größtes Lesefestival " Leipzig liest" veranstaltet. In diesem Jahr gab es hier rund 2.780 Autoren und Mitwirkende. Diese Lesungen an teils außergewöhnlichen Veranstaltungsorten waren ebenfalls gut besucht.



Großes Thema der Zukunft, das wurde auf der Messe deutlich, wird die Digitalisierung bleiben. Zahlreiche Nachwuchsautoren nutzten den neuen Messeschwerpunkt autoren@leipzig für den Austausch. Aussteller aus dem E-Publishing-Bereich zeigten sich durchweg angetan vom Publikumszuspruch. Bisher machen die E-Books ein Prozent des Umsatzes der Buchbranche aus. Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels sieht eine große Dynamik in diesem Markt.



Der Direktor der Leipziger Buchmesse, Oliver Zille, kündigte an, auch in den nächsten Jahren einen Schwerpunkt auf die Leseförderung zu legen. Die Buchmesse sei eine Bildungsmesse, die gezielt Angebote für Lehrer, Erzieher, Pädagogen und Eltern machen wolle.