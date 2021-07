Leid durch Liebe aufgewogen

Elly arbeitete 1946 als zahnarzttechnische Assistentin an der gleichen Klinik wie Viktor. Obwohl sie bereits von dem schwierigen neuen Chef der Psychiatrie gehört hatte, dauerte es zehn Wochen, bis sie einander das erste Mal begegneten. Sie meldete sich freiwillig, als es darum ging, ihm, dem Abteilungsleiter der Neurologie, ein freies Bett für einen Patienten abzuluchsen. „Merkwürdig, vielleicht auch ein bisschen verrückt“, war Ellys erster Eindruck von dem renommierten Psychiater, der 20 Jahre älter war als sie. Der Funke ist bei ihr nicht sofort übergesprungen.Um sie wiederzusehen, täuschte Viktor Frankl starke Zahnschmerzen vor. Bald gestand er ihr jedoch den kleinen Schwindel und lud sie in seine Wohnung ein. „Wollen Sie mich nicht einmal besuchen? In meinem Zimmer habe ich etwas, was Sie bestimmt interessiert. Ich habe nämlich der gefährlichsten Giftschlange von Österreich den Garaus gemacht... Jetzt liegt sie in Formaldehyd in einem Schraubglas. Möchten Sie sie nicht sehen?“ Noch im selben Jahr zog Elly bei Viktor ein.

„Wir haben über ein halbes Jahrhundert eine urkomische Ehe geführt. Wir hatten in der Mariannengasse schon den Spitznamen siamesische Zwillinge. Ich habe diese 52 gemeinsamen Jahre wirklich genützt, ja fast krankhaft genützt. Nichts hätte mir mehr gegeben, als mein Leben mit diesem Mann zu verbringen, der anderen Menschen so viel gegeben hat.“

Wie viel sie ihm gegeben hat, lässt sich aus einer persönlichen Widmung erahnen, die er ihr kurz vor seinem Tod in eines seiner Bücher geschrieben hat: „Für Elly, die es zustande brachte, aus einem leidenden Menschen einen liebenden zu machen.“