Legendärer Rockgitarrist Jeff Beck gestorben

Der gefeierte Rockgitarrist Jeff Beck, der mitd en Yardbirds berühmt wurde und später die Jeff Beck Group leitete, ist tot. Er starb laut Guardian 78-jährig nach einer plötzlichen Erkrankung.

Geboren wurde er in einem südlichen Vorort von London. Seine Mutter wollte, dass er Klavierspielen lernte, aber der junge Geoffrey - kurz Jeff - war so fasziniert von den amerikanischen Rock 'n' Roll- und Blues-Legenden, dass er sich eine Gitarre aus Zigarrenkisten baute. Stoff für viele Auseinandersetzungen mit den Eltern, erinnerte sich Beck in der Musikzeitschrift „Rolling Stone“, aber sie hätten ihn zumindest nicht aufgehalten: „Ich nehme an, sie dachten: 'Wenn er die Gitarre hat, geht er wenigstens nicht raus, um zu stehlen.' Die einzigen Freunde, die ich hatte, waren ziemlich zwielichtig.“

Seine Schwester machte ihn mit einem anderen E-Gitarren-Enthusiasten bekannt: „Sie kam eines Tages in mein Zimmer und sagte 'Es gibt einen Spinner in der Schule, er hat eine verrückte Gitarre wie deine' und schlug dann die Tür zu“, sagte Beck dem Online-Musikmagazin „Classic Rock“. Es war Jimmy Page, der später Led Zeppelin gründete. Seither waren die beiden Gitarrenlegenden miteinander befreundet.

Nachfolger von Eric Clapton bei den Yardbirds

Beck spielte mit verschiedenen Bands in und um London, bis ihn Jimmy Page 1965 den Yardbirds als Nachfolger ihres Gitarristen Eric Clapton empfahl - er selbst wollte seine lukrative Karriere als Studiomusiker nicht aufgeben. Während Clapton eher als Purist galt, hatte sich Beck als Saiten-Zauberer etabliert, der bisher ungehörte Sounds mit Fingerfertigkeit, technischen Tricks und Raffinessen erzeugte. Avantgarde- und experimentelle Klänge hatten es ihm angetan - „ich machte die seltsamsten Geräusche, die ich konnte“, bekannte er im „Rolling Stone“.

Beck machte sich bei The Yardbirds einen Namen als musikalischer Perfektionist und prägte die unverwechselbaren Riffs ihrer bekanntesten Hits „Over Under Sideways Down“ und „Shapes of Things“. 1966 stieß Jimmy Page als zweiter Leadgitarrist dazu und übernahm, als sich Beck während einer US-Tour mit der Band überwarf. Es war die erste einer Reihe von unberechenbaren Entscheidungen, die dazu führten, dass er trotz musikalischer Brillanz nie in den Olymp der Megastars aufstieg.