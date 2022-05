Legendäre Oasis-Gitarre wurde versteigert

Oasis hatte sich Anfang der 90er-Jahre in Manchester gegründet: Die Gallagher-Brüder waren zunächst einer anderen Band beigetreten, und diese wurde dann umbenannt. Ihren Durchbruch feierten die Vertreter des Britpop 1994 mit der Single „Live Forever“. Zu ihren großen Hits gehören die Songs „Wonderwall“ und „Don't Look Back in Anger“. Ihr letztes gemeinsames Studioalbum „Dig Out Your Soul“ kam 2008 heraus.