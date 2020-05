Lauper: Vom Popgirlie zur Bluesröhre

Dann ist es wieder Zeit für einen gestampften erdigen Blues mit wimmernder Gitarre: Nach dem ohrwurmstichigen "Crossroads" von Robert Johnson, simpel aber wirkungsvoll dahinpolternd, geht die Reise ins poppigere Fahrwasser: Auf den Oldie "All Through The Night", zu dem die Amerikanerin den Dulcimer - ein der Zither ähnliches Saiteninstrument - spielt, folgt die Schunkel-Nummer "Lead Me On".



Die fünfköpfige Band, deren Mitglieder zum Teil schon seit Jahrzehnten dabei sind, sorgt für einen satten Sound. Nur drückt der Tontechniker die ohnedies kraftvolle Stimme der Lauper phasenweise allzu stark in den Hintergrund. Der flotte Muntermacher "Down Don't Bother Me" mit einer exaltiert herumhampelnden Cyndi, die sichtlich Spaß hat, wirkt wie ein stimmungsaufhellendes Antidepressivum. Rezeptfrei.



Dann wechselt das exaltierte Springinkerl erneut in die Pop-Abteilung: Bei Memorabilien aus den 80ern wie "Good Enough" - 1985 ihre Song-Spende für Richard Donners Abenteuerfilm "Die Goonies" - und dem Hit "Change of Heart" sammelten wohl einige im Publikum Erinnerungsfetzen ihrer eigenen Jugend auf.



In den halbstündigen Zugaben-Block werden u. a. die Greatest Hits wie der Marvin-Gaye-Cover "What's Going On" gepackt. Außerdem das von Miles Davis geadelte "Time After Time" und - zum kollektiven Mitsingen - ihre Hymne "Girls Just Wanna Have Fun". Zum Kehraus schließlich Cyndi solo mit "True Colours".