Langfilm-Debüt für Oscar-Jungen Vollrath

Für seinen an der Filmakademie Wien (Klasse Haneke) entstandenen Kurzfilm "Alles wird gut" war Patrick Vollrath 2015 mit dem Studentenoscar in Bronze ausgezeichnet und im Februar 2016 drauf für einen Oscar nominiert worden. Nun steht er vor seinem Langfilm-Debüt. Der gebürtige Niedersachse wird beim Flugzeugdrama "7500" Regie führen. Die Zahlenkombination steht in der internationalen Luftfahrt als Emergency Code für eine Flugzeugentführung.

Die Hauptrolle des jungen Co-Piloten Ellis in dem von augenschein sowie von Novotny & Novotny in Wien produzierten Film soll US-Schauspieler und Musiker Paul Deno übernehmen, der u. a. als Darsteller des jungen "Beach Boy" Brian Wilson in "Love & Mercy" mehrfach ausgezeichnet wurde. Die Dreharbeiten sollen laut deadline.com im Sommer in Deutschland über die Bühne gehen.