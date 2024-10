Die 24. "Lange Nacht der Museen" des ORF hat am Samstagabend bis in die Nacht auf Sonntag rund 308.000 Menschen angelockt. Damit besuchten in etwa 40.000 Personen weniger als noch im Vorjahr die ca. 660 teilnehmenden Museen, Galerien und Kulturinstitutionen in ganz Österreich und so manchem Nachbarland zu später Stunde.

Spitzenreiter war wenig überraschend Wien, wo rund 151.500 Besuche verzeichnet wurden, wie in einer Aussendung mitgeteilt wurde.