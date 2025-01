König als Biedermann - und die "grundbrummenden Signale"

Dietmar König steht gegenwärtig bloß in zwei Burg-Inszenierungen auf der Bühne, in „Der Raub der Sabinerinnen“ und in „Toto“. Das hat mit dem Direktionswechsel im vergangenen Herbst zu tun. Aber unterfordert fühlt sich der Hamburger, 1969 geboren, nicht. Zumal eine weitere Rolle fixiert ist. Dennoch hatte sich, wie er sagt, eine zeitliche „Lücke aufgetan“: Er konnte die Einladung, am Landestheater Niederösterreich den Unternehmer Gottlieb Liebermann zu verkörpern, annehmen. Und so spielt er ab 24. Jänner erstmals in St. Pölten.