Lambchop Comeback mit Trauer und Streichern

"Ohne Vic würde ich überhaupt nicht Musik machen", sagt Wagner. "Ich traf ihn, als ich nur zu Hause ein paar kleine Songs schrieb und mich noch nicht traute, sie jemandem vorzuspielen. Er ermutigte mich damals weiterzumachen und damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Seither habe ich mich bei jeder Album-Produktion permanent mit ihm ausgetauscht. Als das wegfiel, hat es eine ganze Weile gebraucht, bis ich mich daran gewöhnen konnte, ohne seine Begleitung Songs zu schreiben."

Wagner kehrte in der Zeit zu Pinsel und Leinwand zurück. Er hatte Malerei und Bildhauerei studiert, wollte an Colleges unterrichten, bekam aber keinen Job. Also legte der heute 53-Jährige auf Baustellen Holzböden aus, bevor ihn Chesnutt zur Musik brachte. Die Rückkehr zur bildenden Kunst wurde im Herbst vorigen Jahres mit einer Ausstellung in seiner Heimatstadt Nashville gekrönt, für die er eine eigene Technik entwickelt hat.