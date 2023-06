Laikka gehen im neuen Album von Euphorie zu Hoffnungslosigkeit

„Jetzt geht es um die Euphorie danach und um Eskapismus. Es sind aber auch ein paar melancholische Songs dabei. Generell beschreiben alle, wie wir versuchen, mit dem Leben zurechtzukommen. Wir haben erst später gemerkt, dass das ein Handlungsbogen ist, der mit dem einhergeht, was in der Welt passiert ist: Die Freude über das Ende der Pandemie und die Möglichkeit, wieder auszugehen, was dann aber von dem heftigen Schock der russischen Invasion in der Ukraine unterbrochen wurde, wodurch sich eine latente Hoffnungslosigkeit in der Welt breitgemacht hat.“

Die Themen Männlichkeit und die möglichen Formen von Männlichkeit, die das Debütalbum bestimmt haben, beleuchten Laikka auf „Bleach“ nicht mehr aus der fragenden Perspektive, sondern aus einer der aktiven Selbstermächtigung.