„La Traviata“: Wenn der Tod entspannt Popcorn futtert

Von Giuseppe Verdi sind bloß ein paar Zitate übrig geblieben: Kaja Dymnicki und Alexander Pschill – verantwortlich für Regie, Text und Bühne – spielen u. a. „My Generation“ von The Who. Und „My Way“. Nein, nicht von Frank Sinatra, sondern in der Punk-Version von Sid Vicious (auch schon 42 Jahre alt!), in der die Zeilen „And now the end is near / And so I face the final curtain“ in höhnisches Gelächter und eine musikalische Antithese übergehen.

Diesem Prinzip folgt auch die speedige Inszenierung: Man vergießt Tränen – aber nur vor Lachen. Und Violetta kann ihren Alfredo zum Schluss beruhigen: Zumindest ihre Lungenkrankheit ist nicht ansteckend.