La Strada: Freiluftkunst im urbanen Raum

Wer vor einem Absperrgitter steht, muss nicht zwangsläufig in eine Baustelle geraten sein. Die Gruppe "De Stilje, Want" aus den Niederlanden bewegt sich künstlerisch-grotesk durch den öffentlichen Raum. Die fünfte Jahreszeit bricht in Graz ab 27. Juli wieder an, die Stadt gehört der Kunst und Kultur. Das Programm des Festivals " La Strada" ist heuer besonders dicht und vielversprechend. 20 Künstlergruppen aus sieben Nationen geben 127 Vorstellungen. Der Radius wurde auf Maribor, Kulturhauptstadt 2012, erweitert.