"La rondine" an der Volksoper: Puccini hat keine Ahnung von Frauen

So auch bei der eigenartigen Opernoperette "La rondine" : Am Schluss holt die weibliche Hauptfigur ihre Vergangenheit ein, und - großes Drama. Das wollte Volksopern-Chefin Lotte de Beer nicht auf den Frauen sitzen lassen - sie verpasste dem am Mittwoch zur Premiere gekommen Neuproduktion mit Dirigent Alexander Joel dem zusammengestückelten Werk einen aufgesetzten Schluss. Nur machte der leider all das, was zuvor geschehen war, zur Pointe - und ließ damit die aufgebaute Emotion in der Luft hängen. Auf Amüsement in Teilen des Publikums folgten Buhs aus den anderen Teilen.

© Barbara Palffy/Volksoper

"La rondine" war als Operette beauftragt, hat aber die schwelgerische Musik einer Oper. So unentschlossen bleibt das Ganze: Magda entflieht, zur romantischen Liebe durch einen Dichter aufgehetzt, ihrem reichen Liebhaber. Doch als ihre wahre Liebe sie dann heiraten will, gesteht sie ihm ihre unmoralische Vergangenheit. Verzweiflung folgt. Als Mensch des 21. Jahrhunderts bleibt man ratlos, was das Problem ist. Das ist absolut überreif für Frischluft (oder, bessere Idee: man legt das endgültig in die Klassikschublade ab). Das Problem an der Neuproduktion: Sie will sowohl ein Frauenbild etablieren, bei dem es einem nicht die Haare aufstellt, als auch die "Schönheit" einer klassischen Inszenierung abholen. Und da spießt es sich dann.

© Barbara Palffy/Volksoper

De Beer verwendet einen netten Inszenierungstrick, der nicht neu, aber oft fruchtbar ist: All das, was man auf der Bühne sieht, ist die Live-Umsetzung der Fantasie eines Autors. So kann man auf einem übergroßen Papier die Handlung in Schreibmaschinenästhetik beständig mitlesen, der Dichter Prunier (Timothy Fallon) tippt fleißig an der Handlung rum (und am Ende des zweiten Aufzugs wirft er verzweifelt die Zetteln in die Luft, weil das alles so ein Schmonzes geworden ist).

© Barbara Palffy/Volksoper

Er würde wohl gern eine große Oper schreiben, die aussieht, wie man sich eine große Oper einst vorgestellt hat. Es gibt schöne Kleider und klassische Säulen und eine Drehbühne, und aus irgendeinem Grund laufen anfangs einige der Darstellerinnen mit überdimensionalen, freigelegten Latex-Busen herum, ist wohl eine Männerfantasie. Nach und nach mischt sich in diese Erzählung die Dienerin Lisette (Rebecca Nelsen) ein - und räumt dem Dichter die blödesten Männerideen aus.

© Barbara Palffy/Volksoper

Durch diesen Kunstgriff ironisiert De Beer zugleich die Problemstellen im Libretto - gibt ihnen aber auch ein Übergewicht, das das Ganze unentschlossen macht. Als Publikum wird man zunehmend unsicher, welche Emotion man belasten darf, das Vor-Finale zwischen Magda und ihrem Lover Ruggero (Leonardo Capalbo) mit dem großen Sündengeständnis kommt dann dermaßen überdreht daher, dass man es nah an der Persiflage sieht, sich aber auch nicht lachen traut. Am wirklichen Schluss dann, bei dem von Joel dazukomponierten Finale, watschen einander Lisette und Prunier ab, der Dichter würde die Frau nämlich wegen Unmoral so gern zumindest in die Verzweiflung oder am Besten gleich in den Tod stürzen, wie Männer das halt so machen. Lisette setzt sich durch, die Frauen gehen winkend ab. Diesen Gute-Laune-Zugang kennt man von Lotte De Beer.