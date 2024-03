"La Juive“ in Linz: "Remigration jetzt“ und "Lügenpresse“ auf der Opernbühne

Zeitlos

In diesem Ambiente (Bühne: Dieter Richter) erzählt Marc Adam die Geschichte aus dem 15. Jahrhundert in Konstanz zeitlos, nahe am Heute und recht statisch bei den Massenszenen. Er konzentriert sich bei seiner klaren Personenführung auf die Protagonisten. Nur am Ende des ersten Aktes kommt es zu einer recht plakativ wirkenden Demo eines aufgehetzten Mobs mit Transparenten wie „Remigration jetzt“ oder „Unser Volk zuerst“, „Lügenpresse“. Zuletzt darf Éléazar überleben, ob dessen Rache- und Hassgefühle kleiner werden, darf bezweifelt werden.

Yannis Pouspourikas schafft bei seinem Debüt am Pult des Bruckner Orchesters Linz ein sensibles, aber auch vibrierendes Klangbild der opulent-eleganten Musik. Der französische Dirigent baut weite, farben- und emotionsreiche Spannungsbögen und reizt die Dynamik aus, ohne die Sänger zuzudecken.